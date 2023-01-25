صدور جدول أسعار معدّل أفرج عن عملية تسليم المحروقات.. اليكم التفاصيل

اليكم التفاصيل



أثار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلبلة في الاسواق، وخصوصا في قطاع المحروقات ومشتقاته، ما دفع العديد من المحطات الى الاقفال، بينما امتنع موزعو الغاز عن التسليم.



ولكن صدور جدول معدّل أفرج عن عملية تسليم المحروقات.





