كيف يعيش اللبنانيون الذين لا مدخول لهم سوى بالليرة المنهارة؟

كيف ينجح ذوي الدخل المحدود وبالليرة من اجتياز قطوع الشهر؟



هذه باختصار حياة غادة وزوجها "أبو أحمد" الذي يقضي يومه أمام عربته، ينتظر أن تأتي "الرزقة.." ليعيل بها أسرته..



أما أبو مصطفى الذي يعيش أيضاً الدّخل اليومي، فيعمل طيلة أيّام الأسبوع على توك توكه من "الفجر حتى النجر".. ليقسم ما يجنيه بين مصروف بنزين ومصاريف زوجته وأولاده..