المزارعون يرفعون الصوت... ووزارة الزراعة تسعى لإيجاد حلّ للمشاكل التي يعانون منها بالتعاون مع البنك الدولي

المساحات المزروعة في لبنان بدأت تتراجع

أحمد مزارع يستثمر مساحات زراعية في بلدة تربل في البقاع الأوسط.



هذا العام، قرّر تقليص هذه المساحات، الى نصف ما كانت عليه العام الماضي.