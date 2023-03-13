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بين الاعلان الايراني والنفي الاميركي ..ما هي حقيقة التبادل الثالثة؟
الكاتب:
نيكول الحجل
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-13 | 14:34
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بين الاعلان الايراني والنفي الاميركي ..ما هي حقيقة التبادل الثالثة؟
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بين الاعلان الايراني والنفي الاميركي ..ما هي حقيقة التبادل الثالثة؟
ما هي حقيقة التبادل الثالثة؟
بين الاعلان الايراني والنفي الاميركي, ما هي حقيقة الاتفاق حول تبادل السجناء بين كلا البلدين؟
الفايننشال تايمز تكشف عن دبلوماسي غربي في طهران، قوله إن اتفاق تبادل السجناء اكتسب زخما جديدا، مشيرة الى أن سبب تأخر التوصل لاتفاق نهائي، هو الاختلاف في وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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