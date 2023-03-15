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حدث أمني في عمق اسرائيل... هل تسلل المنفذ من لبنان؟
الكاتب:
بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-15 | 14:01
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حدث أمني في عمق اسرائيل... هل تسلل المنفذ من لبنان؟
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حدث أمني في عمق اسرائيل... هل تسلل المنفذ من لبنان؟
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