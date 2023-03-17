فرصة للمشاركة بالمسابقة العالمية التي أطلقتها الوكالة العالمية للطاقة الذرية

هل تريدون ان تكونوا جزءا من مشروع فضائي ضخم لإنقاذ البشرية من المجاعة والتغيرات المناخية؟عمركم بين 14 و18 سنة وتحبوا كل ما له علاقة بالفضاء ولديكم موهبة بالرسم والـstorytelling؟اليوم لديكم الفرصة ان تشاركوا بالمسابقة العالمية التي أطلقتها الوكالة العالمية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية Comic book contest .منذ سنة تقريباً، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بذور نبات، تستخدم في أغذية البشر وعلف الحيوانات إلى الفضاء، لتعريضها للظروف الموجودة فوق، من داخل محطة الفضاء الدولية وخارجها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.وعند إعادتها إلى الأرض، سيقوم العلماء بزراعتها وفحصها لفهم طفرات بذور النباتات وتحديد أصناف جديدة قادرة على التكيّف مع الظروف الأرضية المتغيّرة المرتبطة بتغيّر المناخ والحفاظ على الامن الغذائي، وهم اليوم بحاجة لمساعدتكم لإخبار قصّة هذه التجربة من خلال كتاب bandes dessinees.خطوات وشروط الإشتراك بهذه المسابقة العالمية بسيطة جداً:- الإشتراك مجاني، ومعكم لغاية 16 نيسان!- كل أنواع الأعمال الفنية كالرسم باليد، والرسومات والفن الرقمي يمكن أن تشارك بهذه المسابقة، باستثناء الفن الذي أقيم بواسطة الذكاء الإصطناعي (AI).- كل تفاصيل المسابقة والمطلوب منكم يمكن الاطلاع عليها على هذاومن بعدها ترسلون رسوماتكم على هذا الرابطالتصميم الرابح سيوضع على غلاف The IAEA seeds in space comic book مع إسم صاحبه، وسيحصل الفائز وعدد مختار من المتأهلين للتصفيات النهائية على هدايا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشهادة جائزة وسيتم نشر تصاميمهم على موقع الوكالة.الـLBCI ستدعم وتواكب أي شخص موهوب يريد أن يشارك بهذه المسابقة العالمية، راسلونا عبر صفحاتنا وعلى هذا الرقم 81868486 عبر واتساب، لايصال أفكاركم.. للفضاء!