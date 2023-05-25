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ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-25 | 13:42
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ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها
0
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ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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رياضة
ريال مدريد
فينيسيوس
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