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LBCI
LBCI

عملية اليد الذهبية على وقع صرخات الفلسطينيين في رفح

تقارير نشرة الاخبار
2024-02-12 | 13:13
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عملية اليد الذهبية على وقع صرخات الفلسطينيين في رفح
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عملية اليد الذهبية على وقع صرخات الفلسطينيين في رفح

عملية اليد الذهبية على وقع صرخات الفلسطينيين في رفح
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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