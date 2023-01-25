طقس مستقر بالكامل... متى تعود الأمطار؟

يسيطر الطقس المستقر على لبنان ويستمر لغاية يوم الجمعة ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة ثم ارتفاعها بشكل ملحوظ يوم الجمعة، فيما تتركز المنخفضات والعواصف حاليا وسط القارة الاوروبية ومن المتوقع ان تبدأ بالتاثير على لبنان يوم السبت والاحد بفعالية ضعيفة جدا ثم تشتد الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢١ درحة، بقاعا بين ٣ و ١٨ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٧

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

الخميس: مستقر ومشمس والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة: مستقر مشمس في بداياته يتحول غائم تدريجياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تشتد ليلاً