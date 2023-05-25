طقس ربيعي متقلب.. واحتمال تساقط أمطار خصوصاً جبلاً

تفاصيل طقس اليوم الخميس

طقس اليومين المقبلين

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يسيطر طقس ربيعي متقلب اليوم ويوم غد مع احتمال امطار محلية جداً خصوصاً جبلاً بين السبت والاثنين نتيجة تمركز منخفض جوي شمال مصر ويؤثر بفعالية ضعيفة على لبنان من جهة أخرى ومن المتوقع ان تشهد الحرارة ايضا تقلبات بين الارتفاع والانخفاض في الايام المقبلة.١- الحرارة: تنخفض وتتراوح بين ١٧ و٢٦ ساحلا وبين ١٣ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ على الـ ١٠٠٠متر٢- الجو: مشمش اجمالا احتمال ضئيل لتساقط امطار رعدية شرقا وعلى المرتفعات الشمالية٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها ما بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و٨٥٪٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة: مشمس ويتخلل الجو بعض السحب من حين لآخر والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٧ و٢٦ ساحلا وبين ١٣ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية مغبرّة معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٦٠كم/س.: غائم جزئياً فيما كتل حارة سريعة تؤثر على لبنان بطقس حار ومغبر والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة وتتراوح بين ٢١ و٣٣ ساحلا وخصوصاً جنوباً، وبين ١٦ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.