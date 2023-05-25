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طقس ربيعي متقلب.. واحتمال تساقط أمطار خصوصاً جبلاً
حال الطقس
2023-05-25 | 01:46
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طقس ربيعي متقلب.. واحتمال تساقط أمطار خصوصاً جبلاً
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
يسيطر طقس ربيعي متقلب اليوم ويوم غد مع احتمال امطار محلية جداً خصوصاً جبلاً بين السبت والاثنين نتيجة تمركز منخفض جوي شمال مصر ويؤثر بفعالية ضعيفة على لبنان من جهة أخرى ومن المتوقع ان تشهد الحرارة ايضا تقلبات بين الارتفاع والانخفاض في الايام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم الخميس
:
١- الحرارة: تنخفض وتتراوح بين ١٧ و٢٦ ساحلا وبين ١٣ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمش اجمالا احتمال ضئيل لتساقط امطار رعدية شرقا وعلى المرتفعات الشمالية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها ما بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
طقس اليومين المقبلين
:
-
الجمعة
: مشمس ويتخلل الجو بعض السحب من حين لآخر والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٧ و٢٦ ساحلا وبين ١٣ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية مغبرّة معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٦٠كم/س.
-
السبت
: غائم جزئياً فيما كتل حارة سريعة تؤثر على لبنان بطقس حار ومغبر والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة وتتراوح بين ٢١ و٣٣ ساحلا وخصوصاً جنوباً، وبين ١٦ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
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