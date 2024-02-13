استقرار جويّ حتى الظهر... ماذا بعده؟

يسيطر استقرار جويّ حتى ظهر اليوم على طقس لبنان.

فيليه سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة، بدءًا من الأربعاء وبفعالية اعتيادية من حيث البرودة.

وتتدنى درجات الحرارة، مع تساقط للأمطار الرعدية الغزيرة أحيانًا وثلوج على الجبال العالية.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الثلاثاء

١- الحرارة تتراوح على الشكل التال : ١٧ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٦ و ٢١ بقاعًا وبين ١١ و ١٩ على الـ ١٠٠٠

٢- الجوّ: مغبر قليلًا وغائم كليًا بسحب متوسطة وعالية مع احتمال زخات مطر محليّ، بعد الظهر والمساء خصوصًا، في الداخل وعلى الجبال

٣- الرياح: شرقية مغبرة نهارًا ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية: متوسطة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الأربعاء

غير مستقر غائم وممطر بغزارة أحيانًا وفي بعض المناطق وتتساقط الثلوج على ١٩٠٠متر في البداية ثم على ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠متر مساءً والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٥/س.

الخميس

غير مستقر غائم وممطر بغزارة احيانًا وفي بعض المناطق وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ ساحلًا وبين ٣ و ١٢ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.