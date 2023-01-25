مخالفة مروريّة في مصر بسبب "التفكير أثناء القيادة"؟

مخالفة مروريّة في مصر بسبب "التفكير أثناء القيادة"؟

انتشرت صورة تظهر مخالفة مروريّة في مصر بسبب "التفكير أثناء القيادة"، وانتشرت بشكل كبير.



وإثر الجدل الذي أثارته المنشورات، نفت وزارة الداخليّة لمواقع محليّة وجود مخالفة باسم "التفكير أثناء القيادة" في نموذج 125 مرور، مشيرة إلى أنّ هذا النوع من المنشورات هدفه جذب التفاعل على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.