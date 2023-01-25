صورة طابور لشاحنات حليب ستزود به السوق التونسية... "غير دقيقة"!

صورة طابور لشاحنات حليب ستزود به السوق التونسية... "غير دقيقة"!

مع نقص في مادة الحليب في تونس منذ أشهر، انتشرت صورة شاحنات تنقل كميات كبيرة من الحليب المنتج في تونس لتزويد السوق، بعد تخوّف المحتكرين من تعفن الكميات المخزنة لديهم. إلا أن هذا الادعاء غير صحيح.



وبحسب موقع "مسبار"، الصورة قديمة وتعود إلى طابور شاحنات تركية تنتظر الدخول إلى أوروبا في شهر أيّار سنة 2022، ولا علاقة لها بتونس.