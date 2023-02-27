فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!

فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!

انتشر فيديو لانفجار ذري مفاجئ في البحر، وأشار البعض أنه يحتمل أن يكون تسونامي.



لكن تبين أن الفيديو نشر في تموز عام 2021، ويعود لتجربة تنفيذ انفجار قنبلة نووية تحت الماء تُعرف باسم "Wahoo"، بتاريخ 16 أيار 1958 في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب مسبار.