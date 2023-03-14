هل شاهدتم فيديو "ذا سيمبسونز" عن "سيليكون فالي"؟... اليكم الحقيقة

هل شاهدتم فيديو "ذا سيمبسونز" عن "سيليكون فالي"؟... اليكم الحقيقة

بعد إعلان السلطات الأميركية إغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" بعد إفلاسه، تم التداول بفيديو مقتطع من حلقة لمسلسل "ذا سيمبسونز"، زعمت أنها توقعت إفلاس البنك الأميركي.



الا انه تبين بأن الادّعاء خاطئ والصورة المستخدمة في المقطع معدّلة.



اشارة الى انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التداول بمقاطع فيديو مركبة من مسلسل "ذا سيمبسونز" حسب الاحداث الجارية.

الخاطئ:







الصحيح: