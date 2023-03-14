الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل شاهدتم فيديو "ذا سيمبسونز" عن "سيليكون فالي"؟... اليكم الحقيقة

خبر كاذب
2023-03-14 | 09:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل شاهدتم فيديو &quot;ذا سيمبسونز&quot; عن &quot;سيليكون فالي&quot;؟... اليكم الحقيقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل شاهدتم فيديو "ذا سيمبسونز" عن "سيليكون فالي"؟... اليكم الحقيقة

هل شاهدتم فيديو "ذا سيمبسونز" عن "سيليكون فالي"؟... اليكم الحقيقة

بعد إعلان السلطات الأميركية إغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" بعد إفلاسه، تم التداول بفيديو مقتطع من حلقة لمسلسل "ذا سيمبسونز"، زعمت أنها توقعت إفلاس البنك الأميركي.

الا انه تبين بأن الادّعاء خاطئ والصورة المستخدمة في المقطع معدّلة.

اشارة الى انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التداول بمقاطع فيديو مركبة من مسلسل  "ذا سيمبسونز" حسب الاحداث الجارية.
 
الخاطئ:


الصحيح: 
 

 

آخر الأخبار

أخبار دولية

خبر كاذب

شاهدتم

فيديو

"ذا

سيمبسونز"

"سيليكون

فالي"؟...

اليكم

الحقيقة

LBCI التالي
بو نجم: الأسماء المتداولة على انها المقترحة للرئاسة من قبل الراعي غير دقيقة
ما حقيقة تعرض ميسي لحادث سير مروع في باريس؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:16

إسلام ابن صابر الرباعي يعقد خطوبته على وقع أغنية "أتحدّى العالم" (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-03-11

زوجة سعد لمجرد تنشر أغنية دينيّة بصوته: "نادي يا الله" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09

مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-09

"يوتيوب " تليّن قيودها على استخدام الكلمات النابية في مقاطع الفيديو بالفرنسية والإنكليزية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
09:59

بو نجم: الأسماء المتداولة على انها المقترحة للرئاسة من قبل الراعي غير دقيقة

LBCI
خبر كاذب
2023-03-12

ما حقيقة تعرض ميسي لحادث سير مروع في باريس؟

LBCI
خبر كاذب
2023-03-12

بعد انتشار صور الحمامات في مطار بغداد... اليكم التوضيح

LBCI
خبر كاذب
2023-03-11

يتم تداوله في مصر وسط الغلاء: ما صحة امكانية استخدام البيض البودرة كبديل للبيض الطبيعي؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:32

طفلة بعمر 3 سنوات تقتل أختها ذات الـ4 أعوام بالرصاص

LBCI
أمن وقضاء
09:52

تعميم أوصاف جثّة طفل مجهول الهويّة صدمته سيّارة عند تقاطع برج المرّ. هل تعرفون ذويه؟

LBCI
فنّ
05:16

إسلام ابن صابر الرباعي يعقد خطوبته على وقع أغنية "أتحدّى العالم" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:09

الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة بعد الاقتراح الروسي حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:00

مخزومي يتقدم بهبة: 4 مضخات مياه وصيانة 4 مصاعد في مبنى مكاتب مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تعديلات طرأت على تعرفة التأمين الالزامي...اليكم تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
07:51

في نقابة المعلمين اجتماع لأساتذة المدارس الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

مجموعة الدعم الاميركية من اجل لبنان تستكمل جولتها على المسؤولين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:30

لقاء بين بو جبيب ووفد من مجموعة العمل الأميركي: بوجود الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

وداعا لربطة الخبز الصغيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها

LBCI
أخبار لبنان
14:53

في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
10:14

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
أخبار لبنان
11:32

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء

LBCI
آخر الأخبار
13:55

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم

LBCI
أخبار لبنان
12:42

مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام

LBCI
خبر عاجل
13:30

السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة