بو نجم: الأسماء المتداولة على انها المقترحة للرئاسة من قبل الراعي غير دقيقة

بو نجم: الأسماء المتداولة على انها المقترحة للرئاسة من قبل الراعي غير دقيقة

أعلن راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم إنّ الأسماء التي يجري تداولها أخيراً في الإعلام، على أنّها الأسماء المقترحة من قبل غبطة البطريرك الراعي، فإنّ هذه المعلومات غير دقيقة، لأنّ غبطته لا يدخل في لعبة الأسماء، ولا يمكن اعتبار هذه اللائحة رسميّة من قبل بكركي، إذ إنّ هناك أسماء خارج الأسماء المتداولة.

