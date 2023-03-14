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هل يسبّب شرب المياه الباردة الـ"كرش"؟ ماذا عن المياه الدافئة؟
خبر كاذب
2023-03-14 | 11:07
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هل يسبّب شرب المياه الباردة الـ"كرش"؟ ماذا عن المياه الدافئة؟
هل يسبّب شرب المياه الباردة الـ"كرش"؟ ماذا عن المياه الدافئة؟
هل يسبّب شرب المياه الباردة الـ"كرش"؟ وهل شرب المياه الدافئة يشاهم بخفض الوزن؟
نفت أخصائية التغذية نغم طنوس للـ LBCI، هذا الامر، مشيرة الى أن المياه مهما كانت حرارتها تساعد على انقاص الوزن، لكن ضمن نظام مدروس لتناول الطعام، كما أن كمية المياه التي يجب شربها خلال اليوم يجب أن تكون بحسب حجم الشخص.
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