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تصريح منسوب لوزيرة الخارجية الفرنسية... مُختلق؟
خبر كاذب
2023-03-15 | 06:56
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تصريح منسوب لوزيرة الخارجية الفرنسية... مُختلق؟
تصريح منسوب لوزيرة الخارجية الفرنسية... مُختلق؟
تناقلت صفحات تصريحًا منسوبًا لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، جاء فيه "يجب على الجزائر أن تعلم أنها ماتزال تحت سيطرتنا وفرنسا التي صنعتها ورسمت حدودها، وعلى الشعب أن يعلم أن كل القرارات ترسل من الإليزيه".
إلا انه بحسب موقع
"مسبار"
التصريح مختلق والتصريح الاصلي أتى فيه: "يتعين علينا جميعًا أن نعمل كل من موقعه من أجل أن تكون العلاقة بين الجزائر وفرنسا جيدة ومفيدة للجانبين، خاصة وأنها علاقة طويلة الأمد".
خاطئ:
صحيح:
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الخارجية
الفرنسية...
مُختلق؟
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