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هل صحيح أن السكر الأسمر لا يحتوي على وحدات حرارية كالسكر الابيض؟

هل صحيح أن السكر الأسمر لا يحتوي على وحدات حرارية كالسكر الابيض؟

هل صحيح أن السكر الأسمر لا يحتوي على وحدات حرارية كالسكر الابيض؟



بحسب اخصائية التغذية نغم طنوس للـ LBCI، هذا الأمر خاطئ، فالنوعان يحتويان على نفس الوحدات الحرارية.



الفرق الوحيد هو باللون، فالسكر الأسمر يحتوي على دبس اكثر.