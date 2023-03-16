الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل فعلا أمطرت السماء ديداناً في الصين؟

خبر كاذب
2023-03-16 | 07:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل فعلا أمطرت السماء ديداناً في الصين؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل فعلا أمطرت السماء ديداناً في الصين؟

هل فعلا أمطرت السماء ديداناً في الصين؟

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قيل أنه يظهر ديداناً صغيرة تزحف على السيارات في إحدى مناطق الصين، بعد ان أمطرت السماء ديداناً بظاهرة علمية غربية.
 


إلا أن الشك بالموضوع، دفع الى نفي هذا الأمر، وأن ما يظهر ليس ديدانا بل زهرة أشجار الحور في الصين التي تشبه الديدان التي تتساقط لتتفتح لاحقا الزهرة التي بقيت. 
 


إلا أن البعض أصرّ بأنها ظاهرة والديدان سقطت اثر جرفها من خلال الرياح العاتية بعد ان علقت في دوامة خلال عاصفة.

اشارة الى انه خلال البحث في الموضوع، ظهرت مشاهد مماثلة لهذا النوع من الازهار التي تغطي السيارات.

وأنتم ماذا تصدقون؟
 
 

 

آخر الأخبار

خبر كاذب

أمطرت

السماء

ديداناً

الصين؟

هل صحيح أن السكر الأسمر لا يحتوي على وحدات حرارية كالسكر الابيض؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-03-11

غسل الاسنان بعد الوجبات..هل فعلاً يساعد على خسارة الوزن؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-27

الامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين لـ"عشرين 30": لا إنذار مبكر للزلازل ولا نستطيع الإجابة إن كنّا فعلاً بخطر كبير

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-26

حليمة قعقور لـ"الأحد مع ماريو": أنا مع كل من يطالب بالتدقيق الجنائي لكن قولا وفعلا

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-26

حليمة قعقور لـ"الأحد مع ماريو": أنا مع كل من يطالب بالتدقيق الجنائي لكن قولا وفعلا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-03-15

هل صحيح أن السكر الأسمر لا يحتوي على وحدات حرارية كالسكر الابيض؟

LBCI
خبر كاذب
2023-03-15

تصريح منسوب لوزيرة الخارجية الفرنسية... مُختلق؟

LBCI
خبر كاذب
2023-03-14

ما صحة العثور على كنز مدفون اثناء اعمال الحفر في سوق دوما؟

LBCI
خبر كاذب
2023-03-14

هل يسبّب شرب المياه الباردة الـ"كرش"؟ ماذا عن المياه الدافئة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:20

مسلم يتعرّض لحادث سير: "حتى صوتي خسرته"

LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
اقتصاد
2023-03-13

بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟

LBCI
اخبار البرامج
04:14

الراحل عازار حبيب نجم حلقة هذا الأسبوع من "المسرح The Stage" على الـ"LBCI"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ

LBCI
أخبار لبنان
07:49

المكاري يعرب عن أمله في أن يعيد التقارب السعودي-الإيراني الهدوء إلى المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
07:45

انتشار كثيف للجيشِ في محيطُ قصر العدل بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى سلامة

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

دوري أبطال اوروبا: مباراة نارية منتظرة في مدريد بين البطل والوصيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

دراسة لدعم الشباب اللبناني في بحثه المستمر عن فرص عمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

إيليا طنوس: أصغر محلل للأمن السيبراني في الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

قرى برمّتها في جرود الضنية تعيش في العتمة...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:03

أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على شخص ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو

LBCI
اقتصاد
04:12

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

في لعبة الوقت... رياض سلامة يتفوق على الأوروبيين!

LBCI
خبر عاجل
04:35

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

LBCI
أخبار دولية
12:04

المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: القضاء على شخص ربما من حزب الله دخل اسرائيل ونفّذ عملية مجيدو (فيديو+صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل

LBCI
منوعات
11:39

ظاهرة غريبة ونادرة... وفاة معمر يمني ملقّب بـ"ذي القرنين" عن 140 عاما! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة