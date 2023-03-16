هل فعلا أمطرت السماء ديداناً في الصين؟

هل فعلا أمطرت السماء ديداناً في الصين؟

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قيل أنه يظهر ديداناً صغيرة تزحف على السيارات في إحدى مناطق الصين، بعد ان أمطرت السماء ديداناً بظاهرة علمية غربية.





إلا أن الشك بالموضوع، دفع الى نفي هذا الأمر، وأن ما يظهر ليس ديدانا بل زهرة أشجار الحور في الصين التي تشبه الديدان التي تتساقط لتتفتح لاحقا الزهرة التي بقيت.