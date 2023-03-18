هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟

هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟

مرة جديدة، يتكرر التداول بصورة عملة ورقية من فئة المليون ليرة لبنانية النقدية المركبة.



ونوضح مجددا، ان هذه الفئة لم تطرح بالاسواق، وبحسب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق العلوية على ان يسبق الطرح تعديلا على قانون النقد والتسليف.

اشارة الى أن الصورة المتداولة، هي من عدد ساخر لصحيفة "الخندق" :