هل شاهدتم فيديو قيل أنه لسيلين ديون على كرسي متحرك في زفاف ابنها؟!

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انتشر مقطع فيديو لإمرأة على كرسي متحرك، قيل أنها النجمة سيلسن ديون، وهي ترقص مع ابنها في حفل زفافه، بينما يدعمها أطفالها الآخرون، خصوصاً وأن ديون تم تشخيصها بمرض اضطراب عصبي نادر يُسمّى بمتلازمة "الشخص المتصلب"، ما أجبرها على إلغاء الحفلات والعروض القادمة.إلا أنه وبالرغم من الشبه، هذا الادعاء كاذب، ومن تظهر في الفيديو على الكرسي المتحرك، ليست سيلين ديون بل امرأة تدعى كاثي بورييه Kathy Poirier في زفاف ابنها زاك.اشارة الى أن الفيديو تم تداوله منذ العام 2022.