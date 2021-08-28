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28 آب 2021 - 12:24
28/08/2021 12:24:20
فوز السائق الاردني شاكر جويحان بلقب بطولة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الـ "الكروس كارت"
فوز السائق الاردني شاكر جويحان بلقب بطولة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الـ "الكروس كارت"
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LBCI News Lebanon
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