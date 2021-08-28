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28 آب 2021 - 12:24
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فوز السائق الاردني شاكر جويحان بلقب بطولة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الـ "الكروس كارت"

فوز السائق الاردني شاكر جويحان بلقب بطولة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الـ "الكروس كارت" Lebanon, news ,lbci ,أخبار جويحان,شاكر,الاردني,السائق,
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فوز السائق الاردني شاكر جويحان بلقب بطولة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الـ &quot;الكروس كارت&quot;
Lebanon News
 
 
 
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