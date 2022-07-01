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01 تموز 2022 - 16:39
01/07/2022 16:39:12
منتخب لبنان بكرة السلة يفوز على الأردن بنتيجة 89 - 70 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
منتخب لبنان بكرة السلة يفوز على الأردن بنتيجة 89 - 70 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
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LBCI News Lebanon
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