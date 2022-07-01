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01 تموز 2022 - 16:39
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منتخب لبنان بكرة السلة يفوز على الأردن بنتيجة 89 - 70 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

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منتخب لبنان بكرة السلة يفوز على الأردن بنتيجة 89 - 70 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
Lebanon News
 
 
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