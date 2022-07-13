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13 تموز 2022 - 10:50
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لبنان يفوز بمباراته الاولى على الفيليبين ضمن بطولة كأس اسيا بفارق ١٥ نقطة بنتيجة ٩٥ - ٨٠

لبنان يفوز بمباراته الاولى على الفيليبين ضمن بطولة كأس اسيا بفارق ١٥ نقطة بنتيجة ٩٥ - ٨٠ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاولى,بمباراته,يفوز,لبنان,
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لبنان يفوز بمباراته الاولى على الفيليبين ضمن بطولة كأس اسيا بفارق ١٥ نقطة بنتيجة ٩٥ - ٨٠
Lebanon News
 
 
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