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13 تموز 2022 - 10:50
13/07/2022 10:50:14
لبنان يفوز بمباراته الاولى على الفيليبين ضمن بطولة كأس اسيا بفارق ١٥ نقطة بنتيجة ٩٥ - ٨٠
لبنان يفوز بمباراته الاولى على الفيليبين ضمن بطولة كأس اسيا بفارق ١٥ نقطة بنتيجة ٩٥ - ٨٠
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LBCI News Lebanon
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