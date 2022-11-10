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10 تشرين الثاني 2022 - 15:23
10/11/2022 15:23:24
تقدم المنتخب النيوزيلاندي على نظيره اللبناني مع انتهاء الربع الاول من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 22-18
تقدم المنتخب النيوزيلاندي على نظيره اللبناني مع انتهاء الربع الاول من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 22-18
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LBCI News Lebanon
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