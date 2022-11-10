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10 تشرين الثاني 2022 - 16:23
10/11/2022 16:23:34
تقدم المنتخب اللبناني على نظيره النيوزيلاندي مع انتهاء الربع الثالث من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 53-48
تقدم المنتخب اللبناني على نظيره النيوزيلاندي مع انتهاء الربع الثالث من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 53-48
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LBCI News Lebanon
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