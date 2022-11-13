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13 تشرين الثاني 2022 - 16:20
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تقدم المنتخب اللبناني على نظيره الهندي مع انتهاء الربع الثالث من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 77 - 57

تقدم المنتخب اللبناني على نظيره الهندي مع انتهاء الربع الثالث من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 77 - 57 Lebanon, news ,lbci ,أخبار نظيره,اللبناني,المنتخب,تقدم,
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تقدم المنتخب اللبناني على نظيره الهندي مع انتهاء الربع الثالث من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 77 - 57
Lebanon News
 
 
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