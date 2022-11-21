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21 تشرين الثاني 2022 - 09:37
21/11/2022 09:37:42
بيلينجهام يسجل الهدف الأول لمنتخب انكلترا بمواجهة ايران في انطلاق مبارايات اليوم الثاني من كأس العالم
بيلينجهام يسجل الهدف الأول لمنتخب انكلترا بمواجهة ايران في انطلاق مبارايات اليوم الثاني من كأس العالم
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LBCI News Lebanon
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