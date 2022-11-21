آخر الأخبار
21 تشرين الثاني 2022 - 11:13
Back

انتهاء مباراة انكلترا وايران بفوز كبير ٦-٢ للمنتخب البريطاني بعد تسجيل ايران هدفها الثاني من ضربة جزاء مع انتهاء اللقاء الافتتاحي لمباراة المجموعة الثانية من مونديال قطر ٢٠٢٢

انتهاء مباراة انكلترا وايران بفوز كبير ٦-٢ للمنتخب البريطاني بعد تسجيل ايران هدفها الثاني من ضربة جزاء مع انتهاء اللقاء الافتتاحي لمباراة المجموعة الثانية من مونديال قطر ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بفوز,وايران,انكلترا,مباراة,انتهاء,
episodes
انتهاء مباراة انكلترا وايران بفوز كبير ٦-٢ للمنتخب البريطاني بعد تسجيل ايران هدفها الثاني من ضربة جزاء مع انتهاء اللقاء الافتتاحي لمباراة المجموعة الثانية من مونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً