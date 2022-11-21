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21 تشرين الثاني 2022 - 12:52
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إنتهاء الشوط الأول في مباراة السنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى من مونديال قطر 2022 بالتعادل السلبي 0-0

إنتهاء الشوط الأول في مباراة السنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى من مونديال قطر 2022 بالتعادل السلبي 0-0 Lebanon, news ,lbci ,أخبار مباراة,الشوط,إنتهاء,
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إنتهاء الشوط الأول في مباراة السنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى من مونديال قطر 2022 بالتعادل السلبي 0-0
Lebanon News
 
 
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