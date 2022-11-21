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21 تشرين الثاني 2022 - 14:01
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فوز هولندا على السنغال بنتيجة ٠-٢ في المباراة الثانية من المجموعة الأولى ضمن مونديال قطر ٢٠٢٢

فوز هولندا على السنغال بنتيجة ٠-٢ في المباراة الثانية من المجموعة الأولى ضمن مونديال قطر ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,السنغال,هولندا,
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فوز هولندا على السنغال بنتيجة ٠-٢ في المباراة الثانية من المجموعة الأولى ضمن مونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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