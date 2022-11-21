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21 تشرين الثاني 2022 - 16:44
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غاريث بايل يسجل لويلز هدف التعادل امام الولايات المتحدة في الدقيقة ال٨١ من ضربة جزاء

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غاريث بايل يسجل لويلز هدف التعادل امام الولايات المتحدة في الدقيقة ال٨١ من ضربة جزاء
Lebanon News
 
 
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