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22 تشرين الثاني 2022 - 09:31
22/11/2022 09:31:01
انتهاء الشوط الاول من مباراة تونس والدنمارك في افتتاح مبارايات المجموعة الرابعة من مونديال قطر ٢٠٢٢ بالتعادل السلبي ٠-٠
انتهاء الشوط الاول من مباراة تونس والدنمارك في افتتاح مبارايات المجموعة الرابعة من مونديال قطر ٢٠٢٢ بالتعادل السلبي ٠-٠
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