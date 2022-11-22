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22 تشرين الثاني 2022 - 09:31
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انتهاء الشوط الاول من مباراة تونس والدنمارك في افتتاح مبارايات المجموعة الرابعة من مونديال قطر ٢٠٢٢ بالتعادل السلبي ٠-٠

انتهاء الشوط الاول من مباراة تونس والدنمارك في افتتاح مبارايات المجموعة الرابعة من مونديال قطر ٢٠٢٢ بالتعادل السلبي ٠-٠ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مباراة,الاول,الشوط,انتهاء,
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انتهاء الشوط الاول من مباراة تونس والدنمارك في افتتاح مبارايات المجموعة الرابعة من مونديال قطر ٢٠٢٢ بالتعادل السلبي ٠-٠
Lebanon News
 
 
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