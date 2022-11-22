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22 تشرين الثاني 2022 - 12:48
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انتهاء الشوط الأول بين بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي ٠-٠ ضمن مبارايات المجموعة الثالثة من مونديال قطر ٢٠٢٢

انتهاء الشوط الأول بين بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي ٠-٠ ضمن مبارايات المجموعة الثالثة من مونديال قطر ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بولندا,الشوط,انتهاء,
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انتهاء الشوط الأول بين بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي ٠-٠ ضمن مبارايات المجموعة الثالثة من مونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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