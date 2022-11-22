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22 تشرين الثاني 2022 - 12:48
22/11/2022 12:48:43
انتهاء الشوط الأول بين بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي ٠-٠ ضمن مبارايات المجموعة الثالثة من مونديال قطر ٢٠٢٢
انتهاء الشوط الأول بين بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي ٠-٠ ضمن مبارايات المجموعة الثالثة من مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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