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22 تشرين الثاني 2022 - 13:58
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انتهاء مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي .-. ضمن المجموعة الثالثة التي تصدرتها السعودية منفردة مع نهاية المرحلة الاولى

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انتهاء مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي .-. ضمن المجموعة الثالثة التي تصدرتها السعودية منفردة مع نهاية المرحلة الاولى
Lebanon News
 
 
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