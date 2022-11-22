آخر الأخبار
22 تشرين الثاني 2022 - 13:58
22/11/2022 13:58:03
انتهاء مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي .-. ضمن المجموعة الثالثة التي تصدرتها السعودية منفردة مع نهاية المرحلة الاولى
انتهاء مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي .-. ضمن المجموعة الثالثة التي تصدرتها السعودية منفردة مع نهاية المرحلة الاولى
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالتعادل,والمكسيك,بولندا,مباراة,انتهاء,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً