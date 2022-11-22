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22 تشرين الثاني 2022 - 15:15
22/11/2022 15:15:59
استراليا تفاجئ فرنسا بهدف التقدم في الدقيقة الثامنة من انطلاق مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢
استراليا تفاجئ فرنسا بهدف التقدم في الدقيقة الثامنة من انطلاق مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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