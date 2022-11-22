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22 تشرين الثاني 2022 - 15:15
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استراليا تفاجئ فرنسا بهدف التقدم في الدقيقة الثامنة من انطلاق مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢

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استراليا تفاجئ فرنسا بهدف التقدم في الدقيقة الثامنة من انطلاق مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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