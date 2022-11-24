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24 تشرين الثاني 2022 - 10:56
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انتهاء المواجهة الأولى ضمن المجموعة الثامنة بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي 0 - 0

انتهاء المواجهة الأولى ضمن المجموعة الثامنة بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي 0 - 0 Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجموعة,المواجهة,انتهاء,
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انتهاء المواجهة الأولى ضمن المجموعة الثامنة بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي 0 - 0
Lebanon News
 
 
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