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24 تشرين الثاني 2022 - 12:48
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انتهاء الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي 0-0

انتهاء الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي 0-0 Lebanon, news ,lbci ,أخبار مباراة,الشوط,انتهاء,
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انتهاء الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي 0-0
Lebanon News
 
 
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