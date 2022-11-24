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24 تشرين الثاني 2022 - 12:48
24/11/2022 12:48:17
انتهاء الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي 0-0
انتهاء الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي 0-0
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LBCI News Lebanon
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