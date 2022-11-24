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24 تشرين الثاني 2022 - 17:05
24/11/2022 17:05:02
إنتهاء المباراة بفوز البرازيل على صربيا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم ٢٠٢٢
إنتهاء المباراة بفوز البرازيل على صربيا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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