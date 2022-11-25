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25 تشرين الثاني 2022 - 09:41
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السنغال تفتتح التسجيل في الدقيقة 40 لتتقدّم على الدولة المُضيفة قطر 1-0 قبل نهاية الشوط الأوّل

السنغال تفتتح التسجيل في الدقيقة 40 لتتقدّم على الدولة المُضيفة قطر 1-0 قبل نهاية الشوط الأوّل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدقيقة,التسجيل,تفتتح,السنغال,
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السنغال تفتتح التسجيل في الدقيقة 40 لتتقدّم على الدولة المُضيفة قطر 1-0 قبل نهاية الشوط الأوّل
Lebanon News
 
 
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