آخر الأخبار
25 تشرين الثاني 2022 - 09:41
25/11/2022 09:41:50
السنغال تفتتح التسجيل في الدقيقة 40 لتتقدّم على الدولة المُضيفة قطر 1-0 قبل نهاية الشوط الأوّل
السنغال تفتتح التسجيل في الدقيقة 40 لتتقدّم على الدولة المُضيفة قطر 1-0 قبل نهاية الشوط الأوّل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدقيقة,التسجيل,تفتتح,السنغال,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً