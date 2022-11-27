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27 تشرين الثاني 2022 - 06:52
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إنتهاء الشوط الأول بين اليابان وكوستاريكا بالتعادل السلبي 0-0 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم

إنتهاء الشوط الأول بين اليابان وكوستاريكا بالتعادل السلبي 0-0 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليابان,الشوط,إنتهاء,
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إنتهاء الشوط الأول بين اليابان وكوستاريكا بالتعادل السلبي 0-0 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم
Lebanon News
 
 
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