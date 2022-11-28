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28 تشرين الثاني 2022 - 11:02
28/11/2022 11:02:24
غانا تحقق الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة ٣-٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مونديال قطر
غانا تحقق الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة ٣-٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مونديال قطر
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LBCI News Lebanon
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