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28 تشرين الثاني 2022 - 11:02
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غانا تحقق الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة ٣-٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مونديال قطر

غانا تحقق الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة ٣-٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مونديال قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوريا,الفوز,تحقق,غانا,
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غانا تحقق الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة ٣-٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مونديال قطر
Lebanon News
 
 
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