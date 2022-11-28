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28 تشرين الثاني 2022 - 16:14
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كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل للبرتغال على الاوروغواي في الدقيقة الـ٥٦ لتتقدم البرتغال بنتيجة ١-٠

كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل للبرتغال على الاوروغواي في الدقيقة الـ٥٦ لتتقدم البرتغال بنتيجة ١-٠ Lebanon, news ,lbci ,أخبار للبرتغال,التسجيل,يفتتح,رونالدو,كريستيانو,
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كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل للبرتغال على الاوروغواي في الدقيقة الـ٥٦ لتتقدم البرتغال بنتيجة ١-٠
Lebanon News
 
 
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