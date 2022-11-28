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28 تشرين الثاني 2022 - 16:14
28/11/2022 16:14:43
كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل للبرتغال على الاوروغواي في الدقيقة الـ٥٦ لتتقدم البرتغال بنتيجة ١-٠
كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل للبرتغال على الاوروغواي في الدقيقة الـ٥٦ لتتقدم البرتغال بنتيجة ١-٠
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LBCI News Lebanon
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