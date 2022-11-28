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28 تشرين الثاني 2022 - 16:51
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البرتغال تضاعف النتيجة و تتقدم على الاوروغواي بنتيجة ٢-٠ في الوقت بدل الضائع من نهاية المباراة من ركلة جزاء بنالتي

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البرتغال تضاعف النتيجة و تتقدم على الاوروغواي بنتيجة ٢-٠ في الوقت بدل الضائع من نهاية المباراة من ركلة جزاء بنالتي
Lebanon News
 
 
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