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30 تشرين الثاني 2022 - 12:59
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انتهاء مباراتي فرنسا وتونس بنتيجة 1-0 لتونس كما استراليا والدانمارك بفوز استراليا بنتيجة 1-0 لترافق فرنسا صاحبة المركز الاول في المجموعة الرابعة الى دور الـ١٦

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انتهاء مباراتي فرنسا وتونس بنتيجة 1-0 لتونس كما استراليا والدانمارك بفوز استراليا بنتيجة 1-0 لترافق فرنسا صاحبة المركز الاول في المجموعة الرابعة الى دور الـ١٦
Lebanon News
 
 
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