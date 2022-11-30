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30 تشرين الثاني 2022 - 12:59
30/11/2022 12:59:55
انتهاء مباراتي فرنسا وتونس بنتيجة 1-0 لتونس كما استراليا والدانمارك بفوز استراليا بنتيجة 1-0 لترافق فرنسا صاحبة المركز الاول في المجموعة الرابعة الى دور الـ١٦
انتهاء مباراتي فرنسا وتونس بنتيجة 1-0 لتونس كما استراليا والدانمارك بفوز استراليا بنتيجة 1-0 لترافق فرنسا صاحبة المركز الاول في المجموعة الرابعة الى دور الـ١٦
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LBCI News Lebanon
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