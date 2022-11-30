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30 تشرين الثاني 2022 - 17:01
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المكسيك تخرج من دور المجموعات رغم فوزها على السعودية 2-1 بفارق الأهداف عن بولندا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الأرجنتين المتصدرة

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المكسيك تخرج من دور المجموعات رغم فوزها على السعودية 2-1 بفارق الأهداف عن بولندا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الأرجنتين المتصدرة
Lebanon News
 
 
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