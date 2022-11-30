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30 تشرين الثاني 2022 - 17:01
30/11/2022 17:01:26
المكسيك تخرج من دور المجموعات رغم فوزها على السعودية 2-1 بفارق الأهداف عن بولندا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الأرجنتين المتصدرة
المكسيك تخرج من دور المجموعات رغم فوزها على السعودية 2-1 بفارق الأهداف عن بولندا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الأرجنتين المتصدرة
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LBCI News Lebanon
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