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05 كانون الأول 2022 - 16:56
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البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية ٤ - ١ وتضرب موعداً مع كرواتيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم ٢٠٢٢

البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية ٤ - ١ وتضرب موعداً مع كرواتيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجنوبية,كوريا,تفوز,البرازيل,
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البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية ٤ - ١ وتضرب موعداً مع كرواتيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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