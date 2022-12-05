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05 كانون الأول 2022 - 16:56
05/12/2022 16:56:04
البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية ٤ - ١ وتضرب موعداً مع كرواتيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم ٢٠٢٢
البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية ٤ - ١ وتضرب موعداً مع كرواتيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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