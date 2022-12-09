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09 كانون الأول 2022 - 15:52
09/12/2022 15:52:49
انتهاء الشوط الاول بتقدم الارجنتين على هولندا ١ - ٠ بربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢
انتهاء الشوط الاول بتقدم الارجنتين على هولندا ١ - ٠ بربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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