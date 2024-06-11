صلة غير متوقّعة بين الأطعمة "فائقة المعالجة" وخطر الموت المبكر... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الوفاة بسبب الإصابة بأمراض القلب.

وتشمل هذه الأطعمة المشروبات والحبوب والمنتجات الجاهزة التي تحتوي على الألوان والمنكهات والمواد الحافظة الأخرى.

ووجد باحثون من جامعة ساو باولو وكلية إمبريال كوليدج لندن أن خطة الأكل النباتية تعزز صحة القلب بشكل عام، ولكن فقط عندما تتضمن أطعمة نباتية طازجة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

ووجد الباحثون أن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب انخفض بنسبة 20 في المئة مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المئة في الأطعمة النباتية الطبيعية.

وأوضحت مؤلفة الدراسة الرئيسية فرناندا راوبر أن تركيبة هذه الأطعمة وطرق معالجتها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وأضافت راوبر: "العناصر الغذائية والملوثات الصناعية الموجودة في هذه الأطعمة قد تسبب الإجهاد التأكسدي والالتهابات".

ووجدت الدراسة أن استبدال هذه الأطعمة بالأطعمة الكاملة المعروفة بفوائدها الصحية والبيئية المهمة، قد يقلل من عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 15 في المئة ومن احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 7 في المئة.